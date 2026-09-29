Agentes de la División de Drogas del área de Humacao arrestaron durante la madrugada de este martes a un matrimonio durante el diligenciamiento de una orden de registro y allanamiento en una residencia del barrio Collores, sector Los Dávila, en Las Piedras.

Según informó la Policía, durante la intervención fueron arrestados un hombre de 35 años y una mujer de 29 años, ambos residentes del lugar.

Los agentes ocuparon marihuana y cocaína, cuya cantidad se encuentra pendiente de contabilizar, además de un arma de fuego.

El caso será consultado con la Fiscalía de Humacao, que evaluará la posible radicación de cargos.