Un hombre de 29 años y residente de Cidra fue acusado por presuntamente hacerse pasar por empleado de una cooperativa para obtener la tarjeta de débito de una mujer de 82 años, con la que posteriormente se habría apropiado de $10,000.

Según informaron la Policía y el Departamento de Justicia, contra Emil Rafael Colombo Bratini se radicaron cargos por maltrato a persona de edad avanzada, apropiación ilegal agravada, apropiación ilegal de identidad, y utilización o posesión ilegal de tarjetas de crédito y tarjetas de débito.

Ficha policial del imputado, Emil Rafael Colombo Bratini, de 29 años y residente de Cidra. ( Suministrada )

Se alega que la perjudicada recibió varias llamadas de personas que se identificaron como empleados de la institución financiera y le informaron que su cuenta había sido hackeada. Además, le indicaron que un representante acudiría a su residencia para recoger su tarjeta de débito.

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Posteriormente, Colombo Bratini presuntamente llegó a la residencia de la octogenaria en Salinas y se hizo pasar por un empleado de la cooperativa. Según se alega, este le indicó que recogería la tarjeta para gestionar la entrega de una nueva. Bajo esa premisa, la perjudicada le entregó la tarjeta de débito y le proporcionó su número secreto.

De acuerdo con la investigación, Colombo Bratini utilizó la tarjeta los días 17 y 18 de agosto para realizar retiros de la cuenta y comprar giros, por un total de $10,000.

La jueza Sylvia Saldaña, del Tribunal de Guayama, determinó causa para arresto en todos los cargos y fijó una fianza de $20,000. La fianza no fue prestada, por lo que Colombo Bratini fue ingresado en la cárcel de Ponce.

La vista preliminar fue señalada para el próximo 5 de octubre.

La pesquisa estuvo a cargo del agente Ángel Anglada Suárez, bajo la supervisión de la sargento Jocelyn Ramos Ortiz, de la División de Robos, Extorsiones, Delitos contra la Propiedad, Agresiones y Personas Desaparecidas de Guayama.

El caso fue consultado con la fiscal Lynette Velázquez Grau, quien instruyó la radicación de los cargos.