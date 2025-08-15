Un hombre de unos 80 años fue encontrado calcinado esta mañana tras desatarse un incendio en su apartamento ubicado en la parte posterior de la urbanización Alturas de Monte Llano, en Cayey.

A eso de las 10:00 a.m. una enfermera que acostumbraba a visitarlo para atenderlo avistó mucho humo y alertó a las autoridades ya que la puerta estaba cerrada. Cuando los bomberos y policías abrieron por la fuerza la entrada del apartamento se encontraron con la triste escena.

El fallecido estaba sentado en una silla de ruedas.

Se desconoce la causa y el origen del incendio.