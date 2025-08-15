Un hombre que dejó a su hijo frente a la escuela de la comunidad Virgina Vázquez Mendoza, localizada en el sectorTorito Plata, en Cayey, fue herido de bala en circunstancias que son investigadas por las autoridades.

Los hechos se reportaron a las 7:50 a.m. de este viernes, mediante una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 en la que se alertaba sobre disparos frente al plantel.

Cuando los agentes llegaron a la escena encontraron a un hombre de entre 20 a 25 años, con heridas de bala en los brazos. Este fue trasladado a un hospital en condición estable.

PUBLICIDAD

El director del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) capitán Harry Solivan, explicó que el hombre no tiene antecedentes penales y que una vez reciba el tratamiento médico será entrevistado a fondo para conocer su versión de los hechos.

Los investigadores también están identificando cámaras de seguridad en la zona en busca de identificar a él o los sospechosos.

En la página de Facebook de la escuela se notificó que los alumnos están seguros.

“Frente a la situación inesperada ocurrida frente a nuestra escuela queremos informarles que nuestros niños están bien y seguros. Aquellos padres que deseen recoger sus estudiantes deberán hacerlo por el área de Kinder y el portón pequeño. Personal de la escuela le entregará su estudiante. Seguimos resguardando a nuestros niños nuestra razón de ser”.