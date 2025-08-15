( Suministrada por la Policía )

La Fiscalía de Ponce radicó ayer cargos por maltrato de menores a Nydia A. Torres Viera, de 50 años, tras ser captada por un vídeo que se compartío por redes sociales halando el pelo a su hija.

De acuerdo a la investigación realizada por la División de Delitos Sexuales del CIC de Ponce, en la tarde del martes, 12 de agosto, frente a una tienda ubicada en el centro comercial El Monte Town Center del barrio Coto Laurel, en Ponce, la imputada agredió con las manos a su hija menor de unos 12 años edad y le haló por el cabello.

PUBLICIDAD

Las empleadas intentaron intervenir y llamaron a la Policía tras abandonar el lugar en su vehículo. Posteriormente, fue arrestada y alegó que la reprendió porque se llevó unos dulces sin pagar.

La agente Jeannette Falú consultó el caso con la fiscal Carolyn Arcelay.

La jueza Adria Cruz Cruz, del Tribunal de Ponce, determinó causa para arresto y le señaló una fianza de $20,000, la cual no prestó, siendo encarcelada en el Centro de Ingresos 705 del Complejo Correccional de Mujeres, en Bayamón.

La vista preliminar quedo pautada para el 26 de agosto.

El Departamento de la Familia asumió la custodia de emergencia de la niña.