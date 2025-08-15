Una ciudadana fue agredida al intentar enfrentar a unos asaltantes que entraron a su hogar localizado en la carretera PR-413, sector Cuchillo Piña del barrio Puntas, en Rincón, donde cometieron un robo domiciliario.

A eso de la 1:00 a.m. de hoy, viernes, mientras la querellante dormía, dos asaltantes -uno de ellos encapuchado- entraron en su residencia. Al percatarse intentó defenderse forcejeando con uno de ellos a quien le mordió un dedo.

En respuesta, uno de los ladrones comenzó a golpearla con las manos y los pies en diferentes partes del cuerpo.

Luego, le pidieron las llaves de su camioneta marca Ford F-150 del año 2005, en la que escaparon.

No se reveló si robaron alguna otra propiedad.

Posteriormente el vehículo fue recuperado cerca de la residencia y fue ocupado para su análisis pericial.

La División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Aguadilla, continuará con la pesquisa.