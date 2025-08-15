La jueza Rocío Alonso González, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, determinó causa para arresto por cargos de asesinato en primer grado, disparar en un lugar público poniendo en riesgo la seguridad pública, posesión de un arma de fuego sin licencia y apontar o disparar un arma de fuego, a Kenel L. Martínez Bristol, de 38 años, vecino de Cataño, por el crimen de un turista en la barriada La Perla.

Al imputado se le señaló una fianza de $800,000, la cual no prestará, reveló el director del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan, inspector Edwin Figueroa Maldonado.

PUBLICIDAD

Al acusado, que se encontraba en libertad bajo una probatoria federal por narcotráfico, se le revocará el privilegio.

El sospechoso acudió puntual a su cita en la sala de investigaciones del Tribunal de San Juan para la vista de Regla 6, acompañado del licenciado Pedro Rivera.

Por su parte, el superintendente de la Policía, Joseph González Falcón, relató más temprano que “Lo invitaron para la confrontación y no llegó, pero fue identificado en un photo line up”.

Kalel J. Martínez Bristol se encontraba en libertad bajo una probatoria federal por narcotráfico. ( Suministrada )

El domingo, a las 4:13 a.m. en los predios del negocio Refugio de Hombres Maltratados, en la calle Lucila Silva de La Perla, surgió una discusión que culminó con el asesinato de el turista Kevin Mares, de 25 años, quien era residente del estado de New York, siendo una víctima inocente.

Mares recibió un disparo en el lado izquierdo del abdomen. Este había viajado a la isla con su novia y otras amistades para disfrutar de uno de los conciertos de la residencia de Bad Bunny y decidió salir a divertirse esa noche.

Sus padres han reclamado a través de los medios de comunicación que se hiciera justicia y la noticia del crimen tuvo impacto fuera de la Isla.

Según la investigación de la Policía, los hermanos Miguel A. y Keila Meléndez Beltrán, de 46 y 45 años, respectivamente, y residentes de la mencionada barriada, quienes eran los presuntos objetivos de Martínez Bristol, resultaron heridos de bala.

“Él le disparó a los dos hermanos y el turista estaba cerca y fue asesinado”, comentó el inspector Figueroa Maldonado.

PUBLICIDAD

El agente Eric Ortiz, adscrito a la División de Homicidios de San Juan y la fiscal Melba López, investigaron el caso.

Mientras, la División de Inteligencia y Arrestos de San Juan capturó en la tarde del lunes, en la calle Robles de la barriada La Trocha, en Vega Baja, a un hombre de 37 años que, presuntamente, estuvo durante el altercado en San Juan.

Contra Kenneth G. Estrada Meléndez y vecino de la barriada La Perla, en San Juan, pesaba una orden de arresto expedida por la jueza Ileana Blanco, del Tribunal de San Juan, por la venta de sustancias controladas a un agente encubierto, con una fianza de $20,000 en hechos ocurridos en 2021.

Estrada Meléndez quedó en libertad bajo fianza. No obstante, la pesquisa reveló que no tenía ninguna relación con los hechos ocurridos a principios de esta semana.

Estada Meléndez es primo de los hermanos heridos de bala en el tiroteo.