Las autoridades continúan investigando una balacera ocurrida la madrugada del domingo en la barriada La Perla, en San Juan, donde un joven turista de Nueva York, que visitaba la isla para asistir a un concierto del cantante urbano Bad Bunny, perdió la vida tras quedar atrapado en el tiroteo.

La familia del joven, identificado como Kevin Mares, de 25 años, pide ahora ayuda para trasladar el cuerpo a su estado natal.

“Kevin fue un hijo profundamente amado, un amigo leal y una fuente de inspiración para todos los que lo conocieron... Kevin fue trágicamente alcanzado por una bala perdida en medio de un tiroteo y perdió la vida al instante. Ahora enfrentamos la dolorosa tarea de llevar a Kevin de regreso a casa, con gastos significativos para trasladar su cuerpo desde Puerto Rico a Nueva York, además de los costos del funeral y el memorial en Frederick Funeral Home. Estos gastos inesperados han representado una carga inmensa para nuestra familia en un momento ya devastador”, lee el portal de Go Fund Me que crearon.

A través de esa plataforma la familia también reveló que el joven, estudiante de veterinaria, planeaba proponerle matrimonio a su novia en otoño. La pareja llevaba seis años juntos.

“Su apoyo nos ayudará a honrar la memoria de Kevin y a brindarle la despedida que se merece. Cualquier contribución, sin importar su tamaño, marcará una diferencia significativa mientras enfrentamos esta pérdida inimaginable. Desde lo más profundo de nuestro corazón, gracias por acompañarnos y ayudarnos a traer a Kevin de regreso a casa”, cierra diciendo.

Hasta el momento, las autoridades han arrestado a un hombre que presuntamente era el objetivo del tiroteo registrado el domingo en los predios del negocio Refugio para Hombres Maltratados. Se trata de Kenneth G. Estrada Meléndez, acusado de haber vendido sustancias controladas a un agente encubierto. No obstante, al día de hoy no se ha detenido a ninguna persona directamente vinculada con los disparos.

En el incidente también resultaron heridos dos hermanos, Miguel A. y Keila Meléndez Beltrán, familiares del arrestado y residentes de la comunidad de La Perla.