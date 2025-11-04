Un asesinato fue reportado la mañana de este martes en hechos ocurridos en la carretera PR, 951, kilómetro 4.6, en dirección de Canóvanas a Loíza, informó la Policía de Puerto Rico.

De acuerdo al informe preliminar de la Uniformada en el lugar se halló el cadáver de un hombre semidesnudo.

La División de Homicidios de Carolina junto al fiscal de turno investiganla escena.

Este es el tercer asesinato que se registra en menos de 24 horas en la zona este del País.

La noche del lunes, Carolina fue escenario de una balacera que dejó dos hombres muertos y otras dos personas heridas.

Los hechos se reportaron, a eso de las 7:30 p.m., en la calle Acuario de la urbanización Los Ángeles, en el mencionado municipio, informó la Policía.

Se indicó que uno de los heridos se encuentra en cindición crítica.

Al momento, se desconoce la identidad de las víctimas.