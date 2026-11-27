La Policía investiga un asesinato reportado este viernes en el sector La 15, en Aguadilla, donde fue encontrado el cuerpo de un hombre con heridas de arma blanca.

Según la información preliminar, los agentes adscritos al distrito de Aguadilla fueron alertados a eso de las 12:38 p.m. mediante una llamada al cuartel municipal que notificó sobre la presencia de un cadáver en la calle Ceiba.

Al llegar al lugar, los policías encontraron al hombre, quien no ha sido identificado.

Personal de la División de Homicidios del área de Aguadilla se hizo cargo de la investigación.