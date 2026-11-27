Un hombre de 46 años enfrenta cargos criminales por presuntamente amenazar a su padre, de 75 años, y ocasionar daños a su vehículo y a varios objetos de su propiedad en hechos reportados el Día de Acción de Gracias, el jueves 26 de noviembre, en Cabo Rojo, informó la Policía de Puerto Rico.

El imputado fue identificado como Gilberto Rosado Colón, residente de ese municipio, contra quien la Fiscalía presentó cargos por maltrato a personas de edad avanzada, daño agravado, entrada en heredad ajena y portación y uso de armas blancas.

Ficha policial del imputado, Gilberto Rosado Colón. ( Suministrada )

Según la investigación policial, los hechos ocurrieron en la carretera PR-311, kilómetro 0.1, donde Rosado Colón presuntamente causó daños al vehículo y a varios objetos pertenecientes a su padre, además de amenazarlo con causarle daño físico.

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El caso fue consultado con el fiscal Andy Rodríguez Bonilla, quien instruyó la presentación de los cargos.

La jueza Margieanne Casiano Pérez evaluó la prueba y determinó causa para arresto. Además, le impuso al imputado una fianza de $200,000.

Rosado Colón fue ingresado posteriormente en la Institución Correccional Las Cucharas, en Ponce.

La investigación estuvo a cargo del agente Esteban Vargas, adscrito al Distrito de Cabo Rojo, bajo la supervisión del sargento Freddy García.