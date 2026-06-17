Un exagente de la Policía que enfrentaba acusaciones por incesto, actos lascivos, maltrato de menores y negligencia, por un alegado patrón de maltrato contra una menor de 15 años, fue hallado culpable por un jurado.

Tras la determinación, Luis Manuel Rivera Lebrón, de 51 años, se expone a una pena de más de 100 años de cárcel. Los hechos por los que se le encontró culpable ocurrieron en el municipio de Patillas, entre el 2020 y el 2025, detalló el Departamento de Justicia en un comunicado.

De acuerdo con la investigación, cuando se cometieron los hechos Rivera Lebrón se desempeñaba como agente de la Policía. La querella fue referida por personal del sistema escolar, lo que dio paso a una investigación exhaustiva que permitió recopilar la evidencia necesaria para el procesamiento criminal del acusado.

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Rivera Lebrón fue arrestado y acusado el 17 de enero del año pasado.

Durante el proceso judicial, la fiscal Paloma Crespo Santiago presentó 15 testigos, prueba pericial y documentos, obtenidos de la investigación realizada por la agente Iraida Flores Franco, adscrita a la División de Violencia de Género y Asuntos Juveniles de la Policía de Puerto Rico.

El jurado también confirmó los agravantes presentados por la Fiscalía, lo que podría provocar que la condena en su contra sea mayor.

Tras el dictamen, La jueza Carol M. Ortiz Rivera, del Tribunal de Primera Instancia de Guayama, señaló la vista de lectura de sentencia para el próximo 28 de julio.

“Lamentamos profundamente que esta menor haya tenido que atravesar una experiencia tan dolorosa. Ningún niño merece ser víctima de actos que atenten contra su seguridad, su bienestar y su inocencia. Este caso pone de manifiesto el profundo impacto que este tipo de conducta tiene sobre las víctimas y sus familias. La determinación de culpabilidad emitida por el tribunal envía un mensaje claro de que quienes vulneren la integridad y la seguridad de nuestros menores deberán responder por sus actos. En el Departamento de Justicia continuaremos trabajando con sensibilidad, compromiso y firmeza para proteger a los más vulnerables y procurar justicia para las víctimas”, expresó la secretaria de Justicia, Lourdes L. Gómez Torres, en declaraciones escritas.