Los cadáveres de dos hombres fueron hallados con minutos de diferencia esta mañana en el área policíaca de Bayamón, informó la Policía de Puerto Rico.

El primero ocurrió en la calle Del Parque del barrio Santa Rosa III, en Guaynabo, donde inicialmente, se reportaron detonaciones a las 4:10 a.m., pero no fue hasta las 7:10 a.m. que localizaron el cadáver baleado de un hombre al que le dispararon con rifles en el balcón de su hogar.

La víctima, identificada como José Eduardo Cruz Pérez, de 49 años, había salido de prisión hace poco tiempo tras cumplir una sentencia, por los delitos de tentativa de asesinato, violación a la Ley de Armas y robo.

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Posteriormente, a las 7:20 a.m. en la carretera PR-167 sector Algarrobo, en el barrio Dajaos en Bayamón, se encontró el cuerpo de otro hombre con impactos de bala.

El occiso de 65 y 70 años, fue descrito code tez blanca, 5′8″ de estatura, 180 libras de peso y cabello y barba canosa. Vestía una camisa color rojo y blanco con diseños de flores, un mahón corto y chanclas con diseño de camuflaje.

Con estas muertes ascienden a ocho los asesinatos reportados durante el fin de semana feriado, entre ellos la cuarta masacre ocurrida este año en un bar de Río Piedras.