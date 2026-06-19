Hallan hombre herido de bala cerca de un hospital en Santurce
Se desconoce su condición.
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Un hombre herido de bala fue hallado esta mañana en la avenida Manuel Fernández Juncos, en Santurce, cerca del Hospital Pavía, según informó la oficina de prensa de la Policía.
A las 7:15 a.m. se recibió una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1, que alertó a las autoridades sobre una persona herida de bala en diferentes partes del cuerpo.
Se coordinó su traslado a un hospital para recibir asistencia médicao. Al momento, se desconocen las circunstancias y el móvil que rodean los hechos.
Tampoco se conoce su identidad y condición.
Se refirió el caso al personal del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan.