Un hombre herido de bala fue hallado esta mañana en la avenida Manuel Fernández Juncos, en Santurce, cerca del Hospital Pavía, según informó la oficina de prensa de la Policía.

A las 7:15 a.m. se recibió una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1, que alertó a las autoridades sobre una persona herida de bala en diferentes partes del cuerpo.

Se coordinó su traslado a un hospital para recibir asistencia médicao. Al momento, se desconocen las circunstancias y el móvil que rodean los hechos.

Tampoco se conoce su identidad y condición.

Se refirió el caso al personal del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan.