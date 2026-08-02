Un hombre fue hallado muerto y con las manos y el cuello atados durante la mañana de este domingo en la calle 17, intersección con la calle 12, frente a una panadería del sector Vevé Calzada, en Fajardo, informó la Policía de Puerto Rico.

Según la información preliminar, un ciudadano alertó a las autoridades sobre una persona muerta en el lugar. Al llegar a la escena, los agentes encontraron al hombre en el área del suelo, con múltiples heridas de bala en diferentes partes del cuerpo.

Hasta el momento, la víctima no ha sido identificada. Las circunstancias que rodean el crimen continúan bajo investigación.

Agentes adscritos a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Fajardo, en coordinación con el fiscal de turno, asumieron la pesquisa.