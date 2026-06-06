Un hombre, encarcelado ayer por presuntamente matarle el perro a una mujer de edad avanzada, fue encontrado muerto hoy en el Centro de Ingreso 705 del Complejo Correccional de Bayamón.

El hombre fue identificado como Hermán Enrique Soto Vélez, de 46 años y vecino de Barceloneta.

El Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) informó que se privó de la vida.

Según la información preliminar provista por la agencia, personal institucional respondió a una aparente situación de autoagresión del confinado. Sin embargo, Soto Vélez falleció a las 5:22 p.m.

“El DCR mantiene su compromiso con la transparencia y la colaboración plena con las autoridades investigativas para esclarecer las circunstancias de este lamentable incidente”, expresó el secretario del DCR Francisco Antonio Quiñones, en declaraciones escritas.

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Hermán E. Soto Vélez, enfrenta cargos por maltrato de animales, escalamiento y maltrato a una persona de edad avanzada. ( Suministrada por la Policía )

A la institución acudió el fiscal de turno, agentes de la Policía de Puerto Rico, personal del Instituto de Ciencias Forenses (ICF) y de la Oficina de Investigaciones del Sistema Correccional del DCR.

Estas entidades tendrán a su cargo la investigación de los hechos y la preparación de los informes correspondientes.

Se alegó que el miércoles Soto Vélez llegó al sector San Rafael del barrio Esperanza en Arecibo donde vive una adulta mayor conocida de él.

Por motivos que no fueron revelados entró en la casa sin su autorización y agredió al perro de la mujer, de nombre Koal, hasta provocarle la muerte.