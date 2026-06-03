Un turista fue encontrado muerto en el baño de la residencia donde se hospedaba en la calle Tomás Pérez Brignoni, en Vieques, informó la oficina de prensa de la Policía.

Según se informó a eso de las 7:08 a.m. de hoy, miércoles, recibió llamada telefónica del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertando sobre la situación.

Al llegar los policías a la escena, hallaron el cadáver de Gentny Tron Rashad, de 45 años y residente en el estado de Texas, en el baño de la residencia donde se hospedaba.

Agentes adscritos al Cuerpo de Investigaciones Criminales Área Fajardo, junto al fiscal de turno, se encargaron de la correspondiente pesquisa.

Será trasladado al Instituto de Ciencias Forenses (ICF) para fines de autopsia.