La Policía localizó muerto al adolescente Yadiel Torrales Lazú, uno de los cuatro menores que abandonó el Hogar del Niño Manuel Fernández Juncos, en Miramar, a finales de agosto.

El cuerpo del menor, de 16 años, fue hallado a eso de las 6:23 p.m. del miércoles en la antigua Central del municipio de Arroyo.

La Uniformada llegó hasta la escena tras recibir una alerta “sobre una situación”, según indicó en el informe preliminar. Torrales Lazú presentaba varias heridas de bala.

Agentes de la División de Homicidios de Guayama, junto al fiscal de turno, investigan los hechos.

Su desaparición

Requisitoria de persona desaparecida correspondiente a Yadiel Torrales Lazú, de 16 años. ( Suministrada )

Torrales Lazú fue reportado desaparecido junto a Jacqxiel M. Jamil Valentín, también de 16 años, y Damon Córdova Rivera, de 15 años, tras abandonar el hogar durante la noche del 27 de agosto.

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Los adolescentes brincaron la verja de seguridad del hogar, según se señaló en la requisitoria de persona desaparecida.

Según la descripción que ofrecieron las autoridades al momento de ser reportado desaparecido, Torrales Lazú tenía una estatura de 5 pies con 10 pulgadas y pesaba 143 libras. Tenía cabello castaño y ojos marrones. Vestía un abrigo y tenis de color negro.

Florentino Elías William Franco, de 14 años, fue localizado a salvo en la residencia de un familiar en Guaynabo. ( Suministrada )

Florentino Elías William Franco, de 14 años, tomó sus pertenencias y se marchó la noche del día siguiente, el 28 de agosto. Este fue localizado en la residencia de una tía en Guaynabo el 2 de septiembre. Se encontraba en buen estado de salud.

Jacqxiel M. Jamil Valentín, de 16 años, fue localizado a salvo. ( Suministrada )

De igual manera, Jamil Valentín fue localizado en el distrito policíaco de Guayama, informó la Policía el 4 de septiembre. También se encontraba en buen estado de salud.

Requisitoria de persona desaparecida correspondiente a Damon Córdova Rivera, de 15 años. ( Suministrada )

Córdova Rivera aún no ha sido localizado.