( Suministrada por la Policía )

La División de Personas Desaparecidas del CIC de San Juan reveló que fue localizado esta tarde en buen estado de salud Florentino Elías William Franco, de 14 años, quien fue reportado desaparecido el 28 de agosto del Hogar del Niño Manuel Fernández Juncos, en Miramar.

De acuerdo con datos suministrados por la Policía, el adolescente se encontraba en la residencia de una tía en Guaynabo.

El CIC de San Juan informó que Elías William Franco, de 14 años, fue localizado en la residencia de un familiar. ( Suministrada por la Policía )

Siguen desaparecidos Damon Córdova Rivera, de 15 años, Jaqxiel M. Jamil Valentín y Yadiel Torrales Lazú, ambos de 16 años, abandonaron el hogar el 27 de agosto en horas de la noche, según lo reportó el encargado del hogar, Rodolfo De Los Ángeles Vega Carranza.

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Córdova Rivera, que vestía un abrigo gris y un pantalón color negro y largo, fue descrito como tez blanca, de 5 pies con 9 pulgadas de estatura, 154 libras de peso, ojos color marrón y cabello negro.

Jamil Valentín mide 5 pies con 7 pulgadas de estatura, es de tez trigueña, pesa unas 149 libras, tiene ojos marrones y cabello negro. La última vez que lo vieron vestía ropa y calzado color negro y pantalones cortos.

Mientras, Torrales Lazú tiene una estatura de 5 pies con 10 pulgadas y pesa 143 libras, y tiene cabello castaño y ojos marrones. Vestía un abrigo y tenis color negro.

Si los has visto llama a la Superintendencia Auxiliar en Investigaciones Criminales (SAIC) al teléfono (787) 793-1234, extensiones 2463 y 2464, o a la línea confidencial de la Policía al (787) 343-2020.