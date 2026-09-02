Un hombre fue golpeado y sujetado por el cuello hasta quedar inconsciente durante un carjacking reportado esta madrugada en el área de Playa Azul, en Luquillo.

Según la información preliminar de la Policía, el perjudicado se encontraba estacionado a eso de la 1:48 a.m. cuando tres individuos se le acercaron portando armas de fuego y lo amenazaron para despojarlo de sus pertenencias.

Acto seguido, los asaltantes lo agredieron en el rostro y lo sujetaron por el cuello hasta que perdió el conocimiento.

Los individuos se llevaron su vehículo Acura MDX, del año 2008, color gris y con tablilla HGN-611. También le robaron una cartera de cintura que contenía $300 en efectivo y documentos personales.

El perjudicado fue atendido en el lugar por paramédicos. Sin embargo, se negó a ser transportado a un hospital y su condición fue descrita como estable.

Agentes de la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Fajardo quedaron a cargo del caso.