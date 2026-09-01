Como Idalmi Guzmán Rosario, de 72 años y vecina de Arecibo, fue identificada la mujer que murió ahogada el martes en la playa la Esperanza de Manatí.

El incidente se registró a eso de la 1:00 p.m., cuando la mujer y su hija, de 41 años subieron a unas piedras para ver la playa y una poderosa ola las arrastró. Su hija resultó con heridas leves.

El agente Gabriel Jiménez Otero y el sargento Addel Cruz Adorno adscritos al distrito de Manatí investigaron inicialmente y la agente Vanessa Meléndez de la División Homicidios se hizo a cargo de la pesquisa en unión al fiscal de turno.