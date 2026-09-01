Camionero muere tras accidentarse en autopista de Cayey a Caguas
Solo hay un carril disponible para transitar.
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El conductor de un camión murió tras accidentarse al mediodía de hoy, martes, en el kilómetro 26.2 de la autopista Luis A. Ferré (PR-52), informó la Oficina de Prensa de la Policía.
La llamada de alerta se recibió a las 12:45 del mediodía a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 notificando que un camión perdió el control del volante y se volcó hacia el área verde.
La División de Autopista y Patrullas de Carreteras de Caguas investiga los hechos junto al fiscal de turno.
Solo hay un carril disponible al tránsito en dirección de Cayey a Caguas, por lo que se recomienda a los conductores tomar como ruta alterna la carretera PR-1.