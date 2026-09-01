Una mujer y tres menores resultaron heridos en un accidente de carácter grave entre dos vehículos reportado durante la tarde del lunes en la carretera PR-776, a la altura del barrio Río Hondo 1, en Comerío.

Según el informe de la Policía, el accidente ocurrió a eso de las 3:38 p.m., en el kilómetro 0.1, cuando Elison José Rivera González, de 25 años, conducía una guagua Kia Seltos y presuntamente invadió el carril contrario.

El vehículo impactó un carro Kia Rio del año 2022, conducido por Galory De Jesús Rivera, de 45 años.

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A raíz del choque, De Jesús Rivera sufrió múltiples traumas y fue referida al Centro Médico de Río Piedras en condición de cuidado.

Mientras, tres menores que viajaban como pasajeros resultaron lesionados. Uno de ellos fue diagnosticado con fractura craneal y traumas, por lo que también fue referido al Centro Médico.

El conductor del Kia Seltos fue sometido a una prueba de aliento, en la que arrojó 0% de alcohol.

La investigación está a cargo del agente Díaz, de la División de Patrullas de Carreteras de Aibonito, en conjunto con la fiscal Nanette Benítez y la agente Glenda Vázquez, de la División de Servicios Técnicos del CIC de Aibonito.