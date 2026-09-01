El juez Fernando J. Chalas González, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, archivó hoy el cargo menos grave por alteración a la paz que pesaba contra Jonathan Rosario Ortiz, conocido en las redes sociales como “Gallo The Producer”, por un incidente con un policía municipal en el Viejo San Juan, confirmó la Oficina de Prensa del Poder Judicial.

El archivo del caso surgió mediante una solicitud del Ministerio Público al tribunal luego de que disculpara por su comportamiento con el agente municipal.

El 6 de agosto, la jueza, Brenda L. Cruz Rivera, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, determinó causa probable para juicio por el altercado ocurrido en la intersección de las calles Rufino y Del Cristo, en el Viejo San Juan, el pasado 12 de julio.

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Rosario Ortiz estuvo representado por el licenciado Armando José Gorbea Pontón.

El policía municipal Jafet A. Ocaña radicó una querella por intimidación por el incidente que ocurrió a eso de las 6:00 p.m. mientras el querellante junto a otros policías municipales realizaban labores de control de tránsito debido a la gran cantidad de vehículos que circulaban por la zona histórica.

Mientras Ocaña desviaba los vehículos, un conductor al que pudo identificar como El Gallo the Producer quien manejaba una guagua Toyota Tacoma, color blanco, se bajó de la camioneta cuando el agente le dijo que no podía pasar.

Según la querella, este comenzó a insultar al policía, le gritó de forma intimidante, le lanzó desafíos y se mantuvo en actitud hostil “no sales al puño conmigo, y nos vamos a encontrar en algún lugar”.

Rosario Ortiz, está pendiente de juicio por el delito de agresión física al músico Edwin Isaac Marrero mejor conocido Mondongo, durante una transmisión en directo del podcast “El Refugio” de Molusco TV.