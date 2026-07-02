El juicio entre Jonathan R. Rosario Ortiz, mejor conocido como Gallo The Producer, y el músico Edwin Isaac Marrero, alias Mondongo, por la pelea que ocurrió en una transmisión en vivo del podcast “El Refugio” de Molusco TV arranca el 29 de julio en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan, confirmó Primera Hora.

La Oficina de Prensa del Poder Judicial informó a este medio que, a horas de informarse que la jueza superior Brenda Salas encontrara causa en ausencia contra el creador de contenido por agresión, la magistrada señaló juicio en su fondo, por tratarse de un delito menos grave, en la sala 1102, para el día mencionado.

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Según el artículo 108 del Código Penal de 2012, “toda persona que ilegalmente, por cualquier medio o forma, cause a otra una lesión a su integridad corporal” incurrirá en una agresión.

No obstante, al este medio preguntar al representante del Poder Judicial qué sanciones pudiera enfrentar una persona que enfrenta este cargo, este indicó que “eso se determina en el día de la vista”.

Este avance se produce después de tres semanas que ambas figuras protagonizaran un incómodo encuentro en el espacio digital del locutor Jorge Pabón “Molusco”, que tenía como fin limar asperezas.

Este, sin embargo, se convirtió en un intercambio de insultos entre Gallo y Mondongo, y culminó con el mismo Gallo yéndose a los puños contra el talento de “Puerto Rico gana” (Telemundo), obligando a la producción a retirarlo del estudio en Hato Rey.

El incidente llevó al mismo Molusco anunciar que Gallo quedo vetado de su plataforma digital, y que todos los videos que este apareció serán borrados no sólo porque el mismo fuese “inaceptable”, pero que “los ‘views’ no le hacen bien a mi trayectoria, a lo que yo he construido por tantos años con mucho sacrificio”.

El pasado 16 de junio, este medio supo que Mondongo fue entrevistado durante dos horas en el cuartel de Hato Rey Oeste con relación a la querella que radicó por agresión simple contra Gallo The Producer tras incidente suscitado durante la grabación en un estudio en Hato Rey.

El comandante de área de San Juan, coronel Juan Cáceres Méndez, indicó que tras la entrevista realizada por la agente Natasha Valentín Santiago, consultó con el fiscal Héctor Rivera, quien impartió instrucciones para que acudiera al estudio de Molusco TV para citar a todos los potenciales testigos para ser entrevistados.