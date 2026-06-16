El talento de “Molusco TV”, Edwin Isaac Marrero, conocido como Mondongo, fue entrevistado durante dos horas en la tarde de hoy en el cuartel de Hato Rey Oeste con relación a la querella que radicó por agresión simple contra Jonathan R. Rosario Ortiz, conocido como Gallo The Producer, por hechos ocurridos el jueves pasado durante la grabación en un estudio en Hato Rey.

El comandante de área de San Juan, coronel Juan Cáceres Méndez, indicó que tras la entrevista realizada por la agente Natasha Valentín Santiago, consultó con el fiscal Héctor Rivera, quien impartió instrucciones para que acuda al estudio de Molusco TV para citar a todos los potenciales testigos para ser entrevistados.

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“Fue entrevistado durante dos horas, tiene interés (en continuar con el proceso), se consultó con el fiscal la instruyó a que fuera a Molusco TV para citar las personas que estaban allí durante el incidente”, detalló Cáceres Méndez.

Además, se solicitará mediante un “subpoena” la copia del vídeo donde se captaron los hechos durante la grabación de un podcast. Se estima que podría tardar varios días.

“Después que tengan todo eso se citará a la otra parte y someterán el caso”, agregó el comandante de área.

El perjudicado acudió el domingo a las 8:40 p.m. al cuartel de Juncos para querellarse y debido a que los hechos ocurrieron en la calle Manuel Muñoz Lugo, en Hato Rey, se refirió al precinto de Hato Rey Oeste del área policíaca de San Juan.

El integrante del programa “Puerto Rico Gana”, relató que el 11 de junio, mientras se encontraba laborando entre las 7:00 y 8:00 p.m., presuntamente fue agredido por Rosario Ortiz con las manos en el rostro, mientras le manifestaba palabras soeces.

Se hizo constar que el querellante no recibió asistencia médica, no se ha indicado si posteriormente fue evaluado por un profesional de la salud.

En el incidente, que fue transmitido en directo por redes sociales, se observa cuando el personal del estudio intervino para separar a Rosario Ortiz y generó numerosas reacciones.

Rosario Ortiz acudió a las redes sociales para informar que acudiría ante las autoridades para someterse al proceso investigativo.