Una querella por agresión simple fue radicada anoche por el talento de “Molusco TV”, Edwin Isaac Marrero, conocido como Mondongo, por agresión simple contra Jonathan R. Rosario Ortiz, conocido como Gallo The Producer, por hechos ocurridos el jueves pasado durante la grabación en un estudio en Hato Rey.

Captura de pantalla del incidente en el que Gallo The Producer ataca a Mondongo. ( Captura )

Según se desprende del documento, ayer, domingo, a las 8:40 p.m. Mondongo acudió al cuartel de Juncos para querellarse y debido a que los hechos ocurrieron en la calle Manuel Muñoz Lugo, en Hato Rey, durante la grabación de un podcast, fue referida al precinto de Hato Rey Oeste del área policíaca de San Juan.

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El integrante del programa “Puerto Rico Gana”, relató que el 11 de junio, mientras se encontraba laborando entre las 7:00 y 8:00 p.m., presuntamente fue agredido por Rosario Ortiz con las manos en el rostro, mientras le manifestaba palabras soeces.

Se hizo constar que el querellante no recibió asistencia médica.

En el incidente, que fue transmitido en directo por redes sociales, se observa cuando el personal del estudio intervino para separar a Rosario Ortiz y generó numerosas reacciones.

Rosario Ortiz acudió a las redes sociales para informar que acudiría ante las autoridades para someterse al proceso investigativo.