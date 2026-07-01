La jueza Brenda Salas, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, encontró causa para juicio en ausencia contra Jonathan R. Rosario Ortiz, mejor conocido como Gallo The Producer, por agresión tras los golpes que le propinó al músico Edwin Isaac Marrero, alias Mondongo, en una transmisión en vivo del podcast “El Refugio” de Molusco TV.

El oficial de prensa de la Rama Judicial, Jean Carlo Pérez, informó a Primera Hora que el creador de contenido fue citado al foro judicial a más de dos semanas que Mondongo radicara una querella en su contra por el incidente que suscitó en horas de la noche en el estudio ubicado en la calle Manuel Muñoz Lugo, en Hato Rey.

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Pero Pérez sostuvo que, al Gallo no presentarse a la corte, la magistrada encontró causa en ausencia por el cargo, y le dio hasta 48 horas para personar al tribunal porque, de no hacerlo, enfrentaría pena por desacato.

La causa para juicio contra Gallo The Producer ocurre tras el incidente violento que ocurrió en una transmisión en vivo de Molusco TV. ( Captura )

Mondongo, por su lado, se expresó ante las cámaras de “Lo sé todo” (WAPA TV) tras la determinación que se dio en dicho foro. “Estoy bien feliz que Puerto Rico me quiere, me ama y me adora. No puedo hablar sobre estas cosas porque es un proceso serio. Estoy feliz porque bajé 250 libras dentro de un año y que, poco a poco, sigo recuperando mi salud”.

Según el artículo 108 del Código Penal de 2012, “toda persona que ilegalmente, por cualquier medio o forma, cause a otra una lesión a su integridad corporal” incurrirá en una agresión, lo que se cataloga como un “delito menos grave”.

Pero si la agresión ocurriera contra un funcionario del orden público mientras realiza sus deberes, este será considerada como agresión grave y sancionada con una pena de reclusión por un término fijo de cinco años, lee el documento.

Dicha noticia se produce luego de 20 días que ambas figuras protagonizaran un incómodo encuentro en el espacio digital del radiolocutor Jorge Pabón “Molusco”, que tenía como fin limar asperezas.

Pero este se convirtió en un intercambio de insultos entre Gallo y Mondongo, culminando con el mismo Gallo yéndose a los puños contra el talento de “Puerto Rico gana” (Telemundo).

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A menos de un día de la pelea, Molusco decidió vetar a Gallo de su plataforma digital, asegurando que lo acontecido en su estudio fue “inaceptable”.

“Por los micrófonos con nuestro logo, tú nunca vas a volver a hablar. Le faltaste el respeto a Mondongo, le faltaste el respeto a mi equipo de trabajo, y le faltaste el respeto a mí”, sostuvo el radiolocutor, aclarando que la situación no se trató de un montaje.

Alex DJ, presentador del programa de juegos de Telemundo, también condenó los hechos donde su compañero de trabajo terminó perjudicado.

“Lo que ocurrió con ‘Mondongo’ lo consideramos un abuso. No está bien. Estamos en contra de la violencia, y más aún cuando se trata de una persona que enfrenta una condición de obesidad mórbida y tiene dificultades físicas”, expresó el animador ante las cámaras.

Dos días después, Mondongo acudió al cuartel de Juncos para querellarse y, debido a que los hechos ocurrieron en Hato Rey, se refirió al precinto de Hato Rey Oeste del área policíaca de San Juan.

El integrante del programa “Puerto Rico Gana”, relató que, mientras se encontraba laborando entre las 7:00 y 8:00 p.m., presuntamente fue agredido por Rosario Ortiz con las manos en el rostro, mientras le manifestaba palabras soeces.

Las autoridades constaron que el querellante no recibió asistencia médica, pero no se ha indicado si posteriormente fue evaluado por un profesional de la salud.

Dicho incidente también llevó a Rosario Ortiz apareció en las redes sociales para informar que acudiría ante las autoridades para someterse al proceso investigativo.