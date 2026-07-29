El juez Rafael Taboas Dávila, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, pautó para el 26 de agosto el inicio del juicio en su fondo contra Jonathan R. Rosario Ortiz, conocido como Gallo The Producer por la agresión al músico y talento del programa de juegos Puerto Rico Gana, Edwin “Mondongo” Isaac Marrero durante una transmisión en directo del podcast “El Refugio” de Molusco TV.

El comienzo del proceso se aplazó debido a que el imputado no tenía abogado y no fue hasta el día de hoy anunció en sala que el licenciado Armando Gorbea Pontón, lo representará en este caso, informó la oficina de prensa de la Administración de Tribunales.

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El 1 de julio, la jueza Brenda Salas, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, encontró causa para juicio en ausencia contra Rosario Ortiz, por hechos ocurridos el 11 de junio.

El imputado, también podría enfrentar otros cargos por intimidación y amenaza, por hechos ocurridos el 12 de julio, cuando el policía municipal de San Juan, Jafet A. Ocaña, denunció que hubo un altercado con el productor de contenido en la intersección de las calles Rufino y Del Cristo, en el Viejo San Juan, mientras realizaba labores de control de tránsito.

Mientras Ocaña realizaba un desvío de vehículos, presuntamente el Gallo The Producer quien manejaba una guagua Toyota Tacoma, color blanco, se bajó de la camioneta cuando el agente le dijo que no podía pasar.

Según la querella, se alega que este comenzó a insultar al policía con palabras soeces, le gritó de forma intimidante y en actitud hostil “no sales al puño conmigo, y nos vamos a encontrar en algún lugar”.