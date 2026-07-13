El policía municipal Jafet A. Ocaña radicó esta tarde una querella por intimidación contra el productor y creador de contenido Jonathan R. Rosario Ortiz, conocido como “Gallo the Producer”, tras un altercado ocurrido en la intersección de las calles Rufino y Del Cristo, en el Viejo San Juan.

De acuerdo con la información preliminar, el incidente se produjo alrededor de las 6:00 p.m. de ayer, domingo, mientras policías municipales realizaban labores de control de tránsito debido a la gran cantidad de vehículos que circulaban por la zona histórica.

Mientras Ocaña realizaba un desvío de vehículos, un conductor al que pudo identificar como El Gallo the Producer quien manejaba una guagua Toyota Tacoma, color blanco, se bajó de la camioneta cuando el agente le dijo que no podía pasar.

Según la querella, este comenzó a insultar al policía con palabras soeces, le gritó de forma intimidante y en actitud hostil “no sales al puño conmigo, y nos vamos a encontrar en algún lugar”.

La Policía Municipal de San Juan inició una investigación administrativa sobre los sucesos.

El 1 de julio, la jueza Brenda Salas, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, encontró causa para juicio en ausencia contra Rosario Ortiz, por el delito de agresión al músico Edwin Isaac Marrero mejor conocido Mondongo, durante una transmisión en directo del podcast “El Regugio” de Molusco TV.