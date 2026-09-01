La farmacia Caridad localizada en la avenida Américo Miranda, en la urbanización Reparto Metropolitano, en Puerto Nuevo, fue asaltada en la tarde de hoy, martes, según informó la Policía.

Según alegó el querellante, en horas del mediodía un hombre irrumpió en la farmacia y mediante amenaza con una aparente arma de fuego, lo despojó de una cantidad indeterminada de dinero de la caja registradora producto de las ventas del día.

No se reportaron heridos.

Personal de la División de Servicios Técnicos del CIC de San Juan tomó fotos y levantó evidencia de la escena.

La agente Taisha Segarra, adscrita al Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan, tiene a cargo la pesquisa.