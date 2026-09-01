El Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Aguadilla solicitó la colaboración de la ciudadanía para localizar a Tessielene Martínez Acevedo de 35 años, quien fue vista por última vez en la mañana del domingo, 30 de agosto, en San Sebastián.

Según informó su esposo Erick Andrade Baquedario, la mujer salió de su apartamento ubicado en el residencial Andrés Méndez Liciaga en San Sebastián y aún no ha regresado.

Martínez Acevedo es de tez blanca, mide 5’2” de estatura y 156 libras de peso, es de cabello negro, ojos marrones y tiene tatuajes de unas rosas en el área del pecho y brazo izquierdo y en la parte baja de la espalda un par de alas.

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El agente Luis Pérez Badillo tiene a cargo la investigación.

Si usted la ha visto o conoce de su paradero llame a la línea confidencial de la Policía al (787) 343-2020 o a la Oficina del Coordinador de Personas Desaparecidas de la Superintendencia Auxiliar en Investigaciones Criminales (SAIC) al (787) 793-1234 extensiones 2464 o 2463.

También puede llamar al CIC de Aguadilla al teléfono (787) 891-3800 extensiones 1550 y 1551 o enviar un mensaje a través de la cuenta oficial de la red social X en @PRPDNoticias o por Facebook www.facebook/prpdgov.