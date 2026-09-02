El cadáver de un hombre con impactos de bala fue hallado a eso de las 11:32 p.m., de ayer, martes, en la calle B de la avenida Constitución, hacia la entrada al estadio Luis Rodríguez Olmo, en Arecibo, informó la Policía.

Según el informe preliminar, agentes fueron alertados sobre detonaciones en la zona. Al llegar, los agentes encontraron el cuerpo del hombre sobre el pavimento, a orillas de la carretera. Este presentaba múltiples heridas de bala en diferentes partes del cuerpo que le ocasionaron la muerte.

El occiso fue identificado como Germán Ramón Medina Vargas, de 30 años y vecino de Arecibo.

En la escena fueron ocupados múltiples casquillos de diferentes calibres.

El motivo del crimen no ha sido establecido.

El agente Obed Mercado Arce, de la División de Homicidios de Arecibo, tiene a cargo la investigación junto al fiscal Ismael Ortiz Roldán.