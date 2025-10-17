Agentes de la División de Homicidios del CIC de Bayamón, encontraron esta tarde el cadáver de William Pleamon Davis III Holcombe, de 67 años, quien había sido reportado desaparecido por su esposa, Sylvia Vélez Toro, el 14 de octubre.

El sexagenario salió de su residencia en la calle Amapola, de la urbanización Terrazas de Guaynabo y no volvieron a saber de él.

Según informó la oficina de prensa de la Policía de Puerto Rico, el cadáver fue encontrado pasadas la 1:00 de la tarde de hoy, viernes, en el interior de una guagua Hyundai Palisade, negra, en un terreno baldío en la carretera PR-833 sector Canta Gallo del barrio Santa Rosa III en Guaynabo.

Al momento se desconoce las circunstancias que rodean estos hechos y el caso permanece como una muerte con causa sin determinar hasta que se conozcan los resultados de la autopsia.