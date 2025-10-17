Cargos por actos lascivos y agresión sexual contra una menor fueron radicados contra un hombre que se alega cometió los mismos contra una menor de entre 11 y 13 años de edad que al momento de los hechos era su hijastra.

Los hechos que se alega cometió Jesús M. Figueroa Ortiz, de 27 años quedaron al descubierto cuando la menor le reveló los mismos a un maestro y a la trabajadora social de la escuela donde cursaba estudios, quienes dieron la voz de alerta a las autoridades.

La vista preliminar contra Figueroa Ortiz fue señalada para el 29 de octubre. ( Suministrada )

El caso fue investigado por la agente Johara Robinson Calvo, de la división de Delitos Sexuales y Maltrato a Menores del CIC de San Juan, quien consultó los hechos con la fiscal María Esther Hernández Medina. Figueroa Ortiz fue conducido ante la juez Arelys Ortiz, quien determinó causa para arresto en los cinco cargos que se radicaron contra Figueroa Ortiz.

Al hombre se le impuso una fianza de $25 mil, la que prestó, y fue dejado libre bajo el programa de Supervisión Electrónica. La vista preliminar fue señalada para el 29 de octubre.