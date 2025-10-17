El Buró Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) en San Juan anunció este viernes el arresto de Juan José Rivera Colón, quien enfrenta cargos federales por presuntos crímenes sexuales contra un menor.

Según el comunicado de la agencia, Rivera Colón fue detenido en Guaynabo el jueves, 16 de octubre, tras una intervención entre agentes especiales y oficiales del task force del FBI.

La acusación federal se basa en violaciones al Código de los Estados Unidos por coerción e incitación, e intento de transporte de un menor con fines sexuales.

“No hay espacio en Estados Unidos para los depredadores que atacan a los niños”, expresó el jefe del FBI en Puerto Rico, Devin J. Kowalski.

“Los criminales que creen que pueden salirse con la suya deberían pensarlo dos veces, porque el FBI y nuestros socios iremos tras ellos. Siempre trabajaremos incansablemente para encontrar y detener a quienes piensan que pueden robar la inocencia de un niño sin consecuencias”, agregó.

“Si eres víctima o conoces a alguien que lo sea, por favor da un paso al frente. Juntos podemos evitar que ocurra la próxima tragedia”, sostuvo Kowalski.

El caso es investigado por la oficina del FBI en San Juan y será procesado por la Fiscalía Federal para el Distrito de Puerto Rico.