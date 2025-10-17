Las autoridades radicaron cargos en ausencia este viernes contra un individuo que presuntamente se llevó mercancía valorada en $263,322 de la Joyería Kury Universal, cuyo propietario es el joyero Luis Kury, esposo de la periodista Layza Torres.

El sospechoso fue identificado como Ángel R. Maldonado Algarín, según informó el Departamento de Justicia en un comunicado de prensa.

El presunto robo ocurrió el pasado 15 de enero en la tienda que ubica en la calle San Francisco del Viejo San Juan. Se alega que Maldonado Algarín se presentó como cliente ante los empleados y en un momento solicitó ir al baño, y se apropió de una bandeja que contenía distintas joyas.

Entre las joyas robadas se encontraban pulseras, cadenas, relojes, monedas y más piezas de oro.

La jueza Arelys Ortiz Rivera, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, determinó causa para arresto y le impuso una fianza de $150,000.

El fiscal Edmanuel Santiago Quiles presentó el caso.