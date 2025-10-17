Un bebé de tres meses de nacido murió durante la noche ayer, jueves, en una residencia localizada en la urbanización Estancias del Atlántico, en Luquillo.

Según la información preliminar, a las 11:52 p.m. se recibió una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1, que notificaba sobre un caso médico.

Al llegar los agentes al lugar, paramédicos de Medina Ambulance atendían al infante que presentaba sangrado por nariz y boca.

De inmediato, no se informó si el bebé tenía alguna condición de salud diagnosticada.

El bebé fue transportado a un hospital del área, donde posteriormente el médico de turno certificó su muerte.

El agente Raúl Velázquez, adscrito a la División de Homicidios del CIC Fajardo, y el fiscal Eliezer Reyes continúan con la investigación.

El bebé fue traslado al Instituto de Ciencias Forenses para fines de autopsia.

Este caso fue referido al Departamento de La Familia, como parte del protocolo correspondiente.