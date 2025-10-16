Una jueza del Tribunal de San Juan halló causa para juicio contra Kalel Jorell Martínez Bristol a quien se le acusa del asesinato de un turista el 10 de agosto pasado en La Perla. La víctima, Kevin Mares, había viajado a la Isla para asistir a uno de los conciertos de la residencia de Bad Bunny en el Coliseo de Puerto Rico.

En un comunicado de prensa, el Departamento de Justicia indicó que durante la vista preliminar, la jueza Joie Lin Laó determinó que Martínez Bristol enfrentara juicio Asesinato en primer grado, poner en riesgo la seguridad al disparar un arma de fuego en público, disparar o apuntar un arma de fuego y posesión ilegal y/o portación de armas de fuego.

La lectura de acusación fue pautada para el 22 de octubre mientras que el juicio iniciará el 21 de noviembre.

Según la pesquisa policíaca, encabezada por el agente Eric Ortiz Rodríguez, de la división de Homicidios del CIC de San Juan, el 10 de agosto a eso de las 4:00 a.m. aproximadamente, la víctima se hallaba compartiendo con unas amistades con las que viajó a la Isla en La perla, cuando se originó una discusión en la que estaba involucrado Martínez Bristol. El hombre sacó un arma de fuego y abrió fuego, alcanzando a dos residentes del sector.

Mares, quien no tenía nada que ver con el incidente, también fue alcanzado por los disparos, que le ocasionaron la muerte.

Las fiscales Adriana Albors Ortiz, Valeria Malavé Cosme y Melba López Ramos llevan el caso en representación del Ministerio Público.