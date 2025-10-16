La división de Personas Desaparecidas del CIC de Bayamón intenta localizar a un sexagenario, cuyo paradero se desconoce desde el martes.

El desaparecido fue identificado como William Pleamon Davis Holcombe III, de 67 años y vecino de la urbanización Terrazas de Guaynabo. Según informó su esposa, Davis salió de su residencia el martes en la mañana, a bordo de su vehículo, una gugua Hyundai Palisade del 2021 color negro, con la tablilla JMZ-353, y no regresó. Éste no le indicó a su esposa a donde se dirigía cuando salió de la residencia.

El hombre fue descrito como de seis pies, una pulgada de estatura, aproximadamente 175 libras, cabello canoso rubio y barba y bigote. Además se indicó que como seña particular, tiene un tatuaje visible en el brazo izquierdo. La última vez que fue visto, el hombre vestía un pantalón corto color azul marino, camisa azul y sandalias.

De tener información que pueda ayudar a las autoridades a dar con su paradero, puede comunicarse al 787-343-2020, al 787-793-1234 extensiones 2463 o 2464, o al CIC de Bayamón, al 787-269-2424, extensiones 1451 o 1452.