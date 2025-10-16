La División de Inteligencia y Arrestos de Caguas le diligenció esta tarde una orden de arresto a Jared G. Santiago Pacheco de 21 años, tras su captura en el barrio Piñas en ese municipio, por presuntamente apuntar y disparar un arma de fuego y causarle daño a un vehículo de motor durante una discusión.

La juez María T. Hernández Calzada del Tribunal de Caguas, ordenó su ingreso en el Complejo Correccional de Bayamón al no prestar la fianza de $80,000.

Los hechos por los que se le radicaron cargos en ausencia ocurrieron el 7 de septiembre a las 3:30 p.m. en medio de una discusión por motivos no revelados. No se reportaron heridos de bala.

Santiago Pacheco, no posee licencia de portación de armas de fuego.

El querellante estimó los daños y la mano de obra de su vehículo Toyota Yaris, color gris y del año 2020, en $3,450.