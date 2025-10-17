Un conductor de 90 años murió en un accidente de tránsito ocurrido a las 7:30 p.m. de ayer, jueves, en el kilómetro 3.4 de la carretera PR-64 en el barrio Maní, en Mayagüez.

La investigación de la División de Patrullas de Carreteras de Mayagüez reveló, que Cristino Laguno Vega, de 90 años, transitaba en un automóvil marca Hyundai Accent, color gris y del año 2017 e hizo un viraje.

Lo que ocasionó que fuera impactado por una guagua Mitsubishi Montero Sport, color rojo y del año 1998, que transitaba por su vía franca.

Laguno Vega fue transportado por paramédicos a Centro Médico de Mayagüez, donde el médico de turno certificó la ausencia de signos vitales.

Al conductor del vehículo involucrado, se le realizó la prueba de alcohol, mediante una muestra de sangre y la misma fue enviada al Departamento de Salud para su análisis correspondiente.

El conductor, no identificado, será citado para una fecha posterior.

El agente César Arocho y la fiscal Mayleen Colón, investigaron los hechos.