Familiares que buscaban a un hombre de 69 años, luego de no saber de su paradero desde ayer, domingo, encontraron su cuerpo sin vida flotando hoy, lunes, en una charca en Moca, cerca de su vehículo, que también se encontraba sumergido.

Según la investigación de la Policía, el hombre que fue encontrado muerto fue identificado como Héctor Manuel Rivera Pérez.

El hallazgo del cuerpo ocurrió luego de que el ciudadano Kevin Marcial y un sobrino de Rivera Pérez realizaran durante la mañana de hoy una búsqueda por una finca, debido a que no sabían de su paradero.

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Durante la búsqueda, Marcial localizó el cuerpo de Rivera Pérez dentro del agua, próximo a su vehículo, en la charca La Loma, ubicada en la carretera PR-420, en el kilómetro 1.9, sector La Loma, barrio Voladoras, en Moca.

El fiscal Víctor Román se encontraba en la escena junto a personal de Manejo de Emergencias, quienes trabajaban en la extracción del cuerpo del agua.

La Policía investiga las circunstancias en las que el vehículo y el hombre fueron encontrados en el cuerpo de agua.

El agente Gilberto Zapata Yépez, bajo la supervisión del sargento Ariel Irizarry Cortés, de la división especializada, continúa con la investigación.