( JOSIAN E BRUNO GOMEZ / ESPECIAL )

Agentes adscritos a la División de Patrullas de Carreteras de Bayamón, investigaron un accidente de tránsito de carácter grave con un motociclista, reportado durante la madrugada de hoy, en el kilómetro 1.1 de la carretera PR-884, en el barrio Achiote, en Naranjito.

De acuerdo con la investigación preliminar, José A. Rodríguez Nieves, de 26 años y residente de Naranjito, conducía una motora Piaggio, modelo BV500, color rojo oscuro, por la mencionada vía a una velocidad mayor a la permitida, cuando perdió el control y cayó al pavimento.

A consecuencia de la caída, Rodríguez Nieves sufrió heridas de gravedad y quedó recluido en el Centro Médico de Puerto Rico, en Río Piedras. Su condición fue descrita como de cuidado.

El motociclista no utilizaba casco protector al momento del accidente.

La investigación está a cargo del agente Reynaldo Tellado.