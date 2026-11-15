Un feminicidio íntimo y suicidio se escenificó en la madrugada de este domingo en un hogar de la calle 1 en las Parcelas Nuevas del barrio Río Jueyes, en Coamo, semanas después de que la víctima retirara una orden de protección.

Según informes preliminares suministrados por la Oficina de Prensa de la Policía, a la 1:04 a.m. se recibió una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1, del hijo de 30 años de la pareja, quien notificó que su padre apuñaló a su madre y luego de privó de la vida.

La víctima fue identificada como Emily González Torres, de 48 años, quien laboraba como guardia de seguridad. La fallecida vivía con un hijo de 30 años en el lugar de los hechos.

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Surge de la investigación de la agente Leonel Alicea, de la División de Homicidios del CIC de Aibonito y el fiscal Gilberto Gierbolini, que ayer, sábado, uno de los hijos de la pareja estuvo compartiendo con su padre, Jerry Nelson Matos Ortiz, de 50 años, en el barrio Jauca en Santa Isabel.

Cuando regresaron a la residencia de la mujer, el hijo le envió un mensaje de texto para pedirle que llegara a su casa porque su papá estaba allí. La mujer llegó y le dijo a su hijo que se podía ir, que todo estaba bien.

Posteriormente, el hijo recibió una llamada de su madre en la que le pedía ayuda. Este regresó a la residencia y encontró a ambos muertos con heridas de arma blanca, González Torres, tenía heridas en diferentes partes del cuerpo y el agresor, se privó de la vida con un cuchillo tras herirse el cuello.

La pareja llevaba 32 años de relación consensual y procreó 3 hijos que ya son adultos.

El 13 de octubre de este año la víctima había solicitado al tribunal una orden de protección que le fue expedida por la jueza Maritere De Jesús Aponte. No obstante, el 27 de octubre, ambos comparecieron al Tribunal Municipal de Coamo y la víctima declaró ante la misma jueza que no tenía interés en continuar con el proceso, ya que lo único que interesaba era que el hombre desalojara la residencia, por lo que fue archivada ese mismo día.

Esta historia incluye discusión sobre suicidio. Si tú o alguien que conoces está en riesgo, busca ayuda de inmediato llamando a la Línea PAS al 1-800-981-0023 o al 9-1-1. En Estados Unidos, la línea nacional de prevención del suicidio y crisis está disponible llamando o enviando un mensaje de texto al 988. También hay un chat en línea en 988lifeline.org.

Igualmente, en Puerto Rico existen diversas líneas de emergencia y recursos confidenciales disponibles las 24 horas para atender situaciones de violencia de género. Las víctimas pueden comunicarse al Sistema de Emergencias 9-1-1, a la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (787-722-2977) o a la Línea PAS de ASSMCA (9-8-8 o 1-800-981-0023) para obtener apoyo inmediato.