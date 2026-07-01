Lismary Torres Rosario, declaró hoy durante el juicio contra Elvia Cabrera Rivera por el crimen de su hermana Gabriela Nicole Pratts Rosario el 11 de agosto de 2025, que presuntamente observó a la acusada sacar “algo” de su cartera que entregó a su hija Anthonieska Avilés, en medio de varias peleas en el desvío Roberto Colón, en Aibonito.

“Yo veo que Elvia estaba cerca de Anthonieska porque estábamos circular, todos ahí, y vi que Elvia sacó algo de la cartera rápido y empujó como Anthonieska...y ahí interviene con Lela”, explicó Torres Rosario a preguntas de la fiscal Silda N. Rubio Barreto.

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Esta testigo describió la cartera como grande, cuadrada y color rosa bebé, lo cual es diferente a otras declaraciones vertidas durante el proceso, en las que le han dado forma rectangular, otro color oscuro, marca Coach y crema en dos tonalidades.

Añadió que cuando sacó ese “algo”, que no pudo describir, lo hizo con su mano cerrada.

“Se lo pegó a Anthonieska...como si se lo hubiera pegado aquí (en el pecho)”

¿Que hizo Anthonieska con eso?, cuestionó la fiscal.

“Corrió hacia donde estaba Gabriela Nicole, Lela. Ahí procede todo el mundo a pelear. Antiany (hermana de Anthonieska) vuelve y me agarra. Gritan como si le hubiera pasado algo a Lela. Empiezan a gritar Lela, Lela, vuelven a tratar de separarme y cuando pego a buscar por el piso por todos lados veo que a mami le estaban dando y a Gabriela”, narró Torres Rosario.

Aseguró que en ningún momento vio a Elvia entregando su cartera a Leshandra, como lo señaló Betsaida Caratini Ortiz, tía política de Gabriela Nicole.

Mencionó que pudo ver que a su hermana la estaban golpeando Mariatny, Karelin y Anthonieska.

Al preguntarle qué hizo Anthonieska con alegado objeto que le entregó su madre, dijo que “no la vi”.

Mientras esto ocurría su madre estaba en una pelea entre Elvia, su progenitora y Gabriela “Gaba” Figueroa Arroyo (mejor amiga de Antho), según lo observó desde una distancia de 14 pies.

Posteriormente, encontró a su hermana tirada en el piso, no sabe porque razón ni en qué circunstancias.

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“Ellas se echaron para atrás...Anthonieska, Mariatny y Karelin”, comentó.

Durante el contrainterrogatorio del licenciado Alberto Rivera Ramos, la joven afirmó que su representada no estuvo involucrada en los conflictos que había entre los dos grupos de jóvenes por diversas razones.

La hermana de la víctima llegó sola a eso de las 8:40 p.m. del 10 de agosto de 2025 al pueblo de Aibonito para participar de la actividad del Cierre de Verano y se encontró con su pareja Reinaldo y sus amistades Jeddiel, Fabiola, Paola, Yale, Dylan y Lela.

Mientras compartían frente a El Maestro Liquor Store, al otro lado de la calle observó a Miriatny, Antonieska y Gaba, estas últimas dos se recogieron el cabello cuando vieron a Lela conversar con una excompañera de escuela. Sin embargo, ella no escuchó de lo que hablaron.

Reconoció a preguntas del licenciado Rivera Ramos que su hermana había tenido problemas con Gaba a quien culpaba de llevar y traer bochinches que afectaron a su familia, por lo que ya no eran amigas.

A su vez, corroboró lo que han dicho otros testigos sobre el origen de los incidentes, señalando que las hermanas paternas de Anthonieska, Fabiola y Miriatny pelearon porque le rechazaban su relación con Karelin.

Además, dijo que estuvo involucrada en una tercera controversia con Mariatny, debido a que le molestó que volviera a hablar con Fabiola, tras problemas previos y la insultó cuando Fabiola la colocó en altavoz mientras hablaban por su teléfono celular.

La situación fue tal que hubo una pelea que se tornó en agresiones físicas entre Fabiola y Miriatny, ocasionando sangrado en la boca a esta última.

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Acto seguido, alegó que Fabiola la insultó y Anthiany, hermana de Anthonieska, la golpeó en la cabeza, tras advertirle si quería tener problemas de verdad. La hermana de Lela la increpa al afirmar que la culpable de los problemas era Gaba y no ella.

Durante esa pelea afirmó que su pareja, Reinaldo, intentó separarla de Anthiany e intervino Gaba para agredirlo.

En medio de las agresiones dijo que no vio a su amiga Paola caer al piso ni ser agredida ni a Caratini Ortiz, tía política de la occisa encender un cigarrillo como expresó cuando fue interrogada.

Aseguró que en estas situaciones Elvia Cabrera no tuvo nada que ver, ni impartió instrucciones o insultó a ninguna de las menores.

Tampoco Lela estaba involucrada en ninguna de las discusiones ocurridas esa noche y madrugada, respondió en el recontrainterrogatorio a preguntas de la fiscal.

El juicio continuará este viernes a las 8:30 a.m.