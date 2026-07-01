El adolescente que resultó herido la misma madrugada del asesinato de Gabriela Nicole “Lela” Pratts Rosario ocurrido el 11 de agosto de 2025 en el desvío Roberto Colón, en Aibonito, se sentó hoy a testificar en el juicio contra Elvia Cabrera Rivera quien enfrenta cargos de asesinato en primer grado y violación a la Ley de Armas, trajo a la escena una mujer no identificada que alegó fue la primera persona en agredir a su amiga.

En ningún momento durante el interrogatorio de la fiscal Silda M. Rubio Barreto, el testigo ubicó a la acusada en las peleas que ocurrieron en el desvío, solo la vio cuando llegó con sus hijas Anthonieska, Anthiany y Mariatny e incluyó a una mujer vestida con traje color azul a la cual no pudo identificar.

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Una vez llegó al desvío mientras la víctima se encontraba “tranquila” en la baranda llamó a su hermano Papucho para que lo pasara a recoger y permaneció hablando con ella y Paola.

Su hermano llegó en un Suzuki Vitara color verde con su amigo Luis, pero no precisó quién estaba manejando, se despidió de su amiga Gabriela Nicole y abordó el vehículo donde usó por unos cuatro minutos su teléfono celular escribiendo mensajes a su mejor amigo.

“Veo a Anthiany (hermana de Anthonieska) y Lismary (hermana de Gabriela Nicole) discutiendo...Antiany le zumba un puño a Lismary...en la cara. Empezaron a pelear (no especificó quiénes)”, narró el testigo que a preguntas de la fiscal Rubio Barreto dijo que estaba a una distancia de 19 pies.

En ese momento, dijo que no recordaba dónde estaba Gabriela Nicole y no vio a Elvia Cabrera.

“Después no veo a Pratts me apeo (bajo) de la guagua, fui a buscar a Pratts... me dirigía hacia la pelea. Veo a la del traje azul dándole puños a Pratts en la espalda (lado derecho superior de la espalda por el hombro), no sé quién es”. Su reacción fue separarlas y después Anthonieska presuntamente “coge por el pelo a Pratts”. Esto ocurrió cerca de un vehículo.

Trató de sacarle las manos de Anthonieska del cabello de Gabriela Nicole, no vio a Elvia Cabrera, aclaró.

“Después cuando terminó todo (cinco minutos después), yo cojo a Pratts en mis brazos y veo que vienen Dylan (amigo de Lela) y Rey (cuñado de la víctima) a recogerla”.

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Solo sostuvo que se mantuvo en la pelea sin ofrecer detalles de cómo resultó apuñalada la víctima y contó que se sintió herido en la espalda, cerca de la espina dorsal, por alguien que no pudo ver.

¿En qué momento usted se percata que está herido?

“Cuando se llevan a Pratts que la tenía en mi falda (estaba tiesa) ahí me percato que tengo sangre porque siento la espalda mojada”.

Acto seguido, dijo que se paró y fue donde su hermano. Se sentía mareado y alguien que no puede identificar le entregó un paño amarillo para que se secara la sangre. Abordó el vehículo y su hermano lo llevó a la casa de su mamá donde se acostó en su cama. Cuando ella lo revisa y lo ve sangrando decide que fueran al hospital Menonita.

Tampoco pudo precisar lo que le declaró al agente que lo entrevistó ya que estaba bajo efectos de medicamentos. Durante el proceso identificó el pantalón blanco con manchas de sangre y el abrigo de su mamá que llevaba puesto los cuales fueron ocupados.

La licenciada Mayra López Mulero, no le hizo preguntas al joven.

El joven comenzó narrando que el 10 de agosto de 2025 entre 5:00 a 6:00 p.m. estuvo en la casa de la víctima para ayudarla a hacerse los rizos en su cabello y al terminar, salieron para la actividad del municipio del Cierre del Verano, sus visitas a varios lugares buscando dónde comer hasta que decidieron llegar al desvío.

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En un testimonio inicial, el agente Alfredo Fortier Soto, indicó que fue el primero el ser asignado al hospital Menonita y al llegar a las 12:40 a.m., entrevistó a la Dra. Carla Mercado quien le certificó que la menor había fallecido a consecuencia de las ocho heridas que recibió con un objeto punzante.

Luego, le notificaron que en un cubículo aledaño estaba un menor herido, identificado como Crisángel González Rodríguez, de 16 años.

El adolescente, quien era amigo de Gabriela, al preguntarle quién había agredido a su amiga mencionó el nombre de Anthonieska (Avilés Cabrera), hija de la coacusada, quien enfrenta juicio por separado por los mismos cargos, y explicó que la víctima estaba defendiendo su hermana (Lismary) y al caer al piso Anthiany (hermana de Antho) le dio patadas en la cabeza.

Los datos que obtuvo se los pasó al agente investigador asignado al caso, Ángel Torres, adscrito a la División de Homicidios del CIC de Aibonito, quien no ha sido todavía sentado a declarar por la fiscalía.

El viernes pasado cuatro testimonios e imágenes de cámaras de seguridad fueron estipulados por el Ministerio Público y la defensa como evidencia.

Según la fiscal Rubio Barreto hasta el presente, se han estipulado un total de 45 testigos y tienen de 10 a 12 testigos pendientes para declarar.

Hace una semana, el juez admitió como evidencia la declaración ofrecida por la testigo Gabriela “Gaba” Figueroa Arroyo, de 18 años, en la que alegó que la hija de la acusada presuntamente le hizo una admisión unos 15 minutos después de los hechos, “asustada y preocupada”: “¡Gaba, Gaba la apuñalé!” ... Ella me enseñó las manos y tenía cortaduras y estaba llena de sangre.” No le mostró ningún objeto punzante, ni mencionó a quién agredió.

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Esta declaración no implica a Cabrera Rivera.

Narró que la conversación surgió cuando llegaron a los predios del negocio La Placita Martínez para abordar el carro de Cabrera Rivera, mientras se encontraban a unos ocho pies de distancia de la acusada al otro lado de la carretera.

El juez también aceptó los mensajes compartidos por la aplicación de TikTok que tuvieron pasadas las 3:00 de la madrugada del 11 de agosto, al enterarse de la muerte de Lela en la que Antho le hace la advertencia: “tú vas a hacer lo que mami te diga” y ella le preguntó “¿Y tú? “. La respuesta fue: “tú, simplemente, vas a hacer lo que mami te diga shhh (lo que interpretó como que debía callarse)”, ella respondió “vale”. Inicialmente la información se hizo pública durante la vista preliminar contra Avilés Cabrera el 12 de febrero.

La joven respondió que ni cuando iban en el automóvil, ni a su llegada a la residencia ni siquiera por otros medios habló con Cabrera Rivera.

“Basta que se trate una declaración hecha por una persona que actuaba en común acuerdo en la realización de un acto con la parte contra quien se ofrece. El tribunal concluye que el Ministerio Público probó con preponderancia de la prueba que hubo un designio común, que las manifestación y admisión se hicieron durante el curso de la conspiración”, argumentó el juez.

Respondió en el recontrainterrogatorio que la última persona que vio agrediendo a Lela fue a Anthonieska.

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Del cuestionaron del abogado defensor, Yan Carlos Maysonet Hernández, se dio a conocer que la joven se le hicieron las advertencias en ley como posible sospechosa de la comisión de alguna conducta incorrecta.

Maysonet Hernández, durante su interrogatorio intentó establecer que en la primera entrevista el día de los hechos, no declaró que Anthonieska le hubiese dicho la confesión con la frase “la apuñalé” y no fue hasta que le leyeron las Advertencias Miranda (son los derechos obligatorios que la policía debe leerle a un sospechoso antes de interrogarlo bajo custodia), que al día siguiente en su declaración jurada que así lo testificó.

A su vez, la joven rechazó que ella o sus padres firmaran algún documento que certificara algún acuerdo de inmunidad a cambio de no radicarle cargos. Aceptó que renunció a su derecho a ser representada por un abogado.

Rechazó que le hubiese facilitada el arma homicida a su amiga.

Mientras que, ayer, martes, comenzó el proceso de selección de jurado para el juicio contra Avilés Cabrera, de 18 años, quien permanece en libertad bajo restricción domiciliaria mediante un recurso de habeas corpus, al vencer el término constitucional para iniciar el proceso.

Se juramentaron 27 candidatos a jurado, 14 hombres y 13 mujeres, de ese total, aquellos que no presentaron excusas quedaron citados para el 6 de julio, mientras que, seis nuevos paneles deberán comparecer el 24 de agosto.

De esos grupos serán seleccionados 12 jurados y seis suplentes.