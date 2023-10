El hermano de la turista que fue reportada desaparecida en Naguabo la semana pasada inició hoy los trámites para la identificación de un cadáver hallado este sábado, 14 de octubre, en el Río Blanco, del sector Camino Viejo en ese municipio.

Nathan Webster llegó hoy a Puerto Rico y acudió esta mañana al Instituto de Ciencias Forenses (ICF) donde fue entrevistado e iniciaron los trámites de rigor para que mediante radiografías dentales se determine si el cuerpo recuperado en la profundidad de una cueva por rescatistas corresponde al de Amanda Lynn Webster, de 44 años y residente en Indiana.

El teniente Félix R. Morales, director operacional del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Humacao, explicó que el hermano de la turista, quien laboraba como maestra, será entrevistado.

“Compareció como parte del proceso, no obstante, se espera por muestras dentales para poder identificar si el cuerpo que se encontró en el Río Blanco el sábado es el de Amanda, eso no se ha concluido y la causa de muerte tampoco, toda vez que no se ha emitido una certificación al respecto porque están en espera de los resultados toxicológicos”, reveló Morales.

Explicó que para que no se rompa la cadena de evidencia, es el ICF quien le solicita al dentista que la atendió el expediente que será analizado, para autenticar el trámite.

No hay un estimado del tiempo que puedan tomarse los peritos en obtener una identificación y establecer la causa y manera de muerte.

Por su parte, el ICF dio a conocer por escrito, que la información para localizar el expediente dental de Webster, una muestra de ADN al familiar y datos sobre una licencia de portación de armas de Webster se tomaron como parte del expediente para tener todas las alternativas disponibles para corroborar la identidad del cadáver en custodia del ICF.

Se aclaró que la autopsia del fue realizada el pasado domingo.

“Una vez se determine el método científico para la identificación, estaremos actualizando la información”, agregó la portavoz de prensa del ICF, Betsy Rivera.

El 13 de octubre, el Negociado de la Policía activó la Alerta Ashanti para solicitarle a la ciudadanía que se uniera en los esfuerzos de búsqueda de Webster, desaparecida el 11 de octubre, en Naguabo.

La mujer había llegado a Puerto Rico sola y se estaba hospedando en el alquiler a corto plazo Casa Parcha, una propiedad que queda frente al río en el sector Camino Viejo del barrio Florida, por la carretera PR-191.

Es en ese cuerpo de agua, encontraron un flotador y vestimenta que se entiende le pertenecía hasta que finalmente localizaron un cuerpo.

El 11 de octubre, ya Amanda Lynn se estaba hospedando en el lugar, pero desde ese día los dueños del alquiler no supieron más de su paradero. Por esta razón, radicaron, el 12 de octubre, una querella de persona desaparecida ante las autoridades ya que en el lugar estaban todas sus pertenencias e incluso su vehículo alquilado. El padre de la mujer, Thomas R. Webster, aparece como la persona que la procura en la requisitoria.