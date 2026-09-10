Un adulto mayor fue herido de bala mientras transitaba esta mañana por el kilómetro 19.8 de la carretera PR-2, en Toa Baja, informó la Oficina de Prensa de la Policía.

Las autoridades fueron alertadas a las 9:06 a.m. de hoy, jueves, a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 sobre un herido de bala.

Al llegar las unidades encontraron a un hombre de 72 años en el interior de un vehículo con barios impactos de bala.

Se desconocen las circunstancias en las que ocurrieron los hechos.

Los paramédicos transportaron al septuagenario al Centro Médico de Puerto Rico en Río Piedras. Se desconoce la condición.