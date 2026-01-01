Un hombre resultó herido de bala en la pierna derecha durante un incidente reportado cerca de una estación de gasolina en Canóvanas, informó la Policía de Puerto Rico.

Los hechos ocurrieron a eso de las 11:24 de la noche de ayer, frente a la estación de gasolina Mobile, ubicada en el barrio La Central de Canóvanas. La Policía fue alertada después de que el hombre llegara por sus propios medios a un hospital del área con la herida de bala. Al llegar los agentes, la querellante informó que su hijo había sido quien resultó herido.

Según el informe policiaco, la condición de salud del perjudicado es estable.

La investigación del caso quedó a cargo del personal adscrito a la División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales (C.I.C.) de Carolina.